Переобуваем автомобиль: когда лучше менять летнюю резину на зимнюю

Зима уже не за горами, а это значит, что перед многими автовладельцами скоро станет вопрос о переобувке машины.

В связи с этим Auto Oboz решил напомнить, когда лучше всего менять летнюю резину на зимнюю, и заодно рассказать, почему вообще нужно проводить эту процедуру.

Зимний шины нужно ставить с наступлением холодов caranddriver.com

Когда переобувать машину на зиму

И хотя шины называются зимними, это не значит, что для их эксплуатации нужно дожидаться снега. Обувать машину в зимнюю резину нужно с приходом первых похолоданий: а именно, когда температура опускается ниже 7°C и не поднимается выше этого показателя на протяжении трёх дней. Зачастую такой температурный режим припадает в Украине в начале ноября.

При этом существует неписаное правило, согласно которому, если температура воздуха опускается ниже -5 ° C, езда на летних шинах категорически запрещена.

Что говорит закон

Переобувка автомобиля – вопрос, который никак не регулируется на законодательном уровне. Однако от этого он не лишен своей важности: переобувать автомобиль нужно, поскольку это, в первую очередь, касается безопасности – самого водителя, пассажиров, а также пешеходов и других участников дорожного движения.

Для чего вообще переобувать машину на зиму

Основной материал, из которого изготавливаются автомобильные покрышки, – это резина. Проблема в том, что при низких температурах он затвердевает и теряет эластичность. А это приводит к плохому сцеплению с асфальтом и, как следствие, нестабильности автомобиля. Зимние же шины в этом отношении более безопасны, поскольку при их производстве используются более мягкие компаунды, которые предотвращают затвердевание резины при низких температурах. В каучуковую смесь добавляют диоксид кремния, SiO2 или более известный как диоксид кремния. Он помогает сохранять эластичность резины при минусовых температурах и обеспечивает максимальное сцепление на снегу и льду.

Как это выражается на практике? Простой пример – на льду у автомобиля с зимними шинами тормозной путь намного короче, чем у машины, которая обута в летние шины.

Особенности эксплуатации зимних шин

Зимние автомобильные шины изнашиваются медленнее, чем летние – зачастую их хватает на 3-4 сезона (при активной езде). При этом важно следить за глубиной протектора – у зимней резины он должен составлять не мене 4 мм (рекомендуемая величина).

Вместо выводов

Некоторые водители считают, что если зимой приходится ездить нечасто, то покупать зимнюю резину не стоит. Это неправильное и очень опасная точка зрения, которая часто приводит к фатальным последствиям. Каждый водитель должен понимать, что его жизнь и жизнь других людей на дороге напрямую зависит от того, какая резина установлена на автомобиле.

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