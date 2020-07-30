Перекупщики будут платить 1 млн грн за поиск брошенных авто

Лондонский интернет-магазин предметов роскоши HushHush открыл необычную вакансию. Фирма нуждается в некоем суперкар-скауте (Supercar Scout) – человеке, которому предстоит освоить ремесло "отлова" эксклюзивных машин. Для фанатов авто это не что иное, как работа мечты.

На позиции суперкар-скаута будущему сотруднику компании предстоит искать брошенные или конфискованные суперкары в Объединенных Арабских Эмиратах, договариваться о более выгодной для работодателя цене покупки и организовывать доставку недавно приобретенного автомобиля на склады HushHush, пишет fakti.bg.

Скриншот видео в ОАЭ много ненужных суперкаров.

Требования к соискателю при этом, можно сказать, минимальные: возраст кандидата должен составлять не менее 21 года, обязательно наличие водительских прав, знание английского языка и умение договариваться. Остальное –не важно.

В замен HushHush предлагает зарплату в размере 30 000 фунтов стерлингов в год (свыше 1 млн грн), проживание в одном из шикарных отелей Дубая и медицинскую страховку. Также компания покроет все сопутствующие расходы.

Фото: HushHush Работа мечты оплачивается хорошими условиями.

К слову, открытие такой вакансии не кажется чем-то странным. В Объединенных Арабских Эмиратах есть множество стоянок, где хранятся суперкары обанкротившихся бизнесменов, беглецов из страны или после ДТП. Учитывая степень богатства жителей ОАЭ, нередко владельцам проще выбросить старую машину и купить новую, чем заниматься ее ремонтом.

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