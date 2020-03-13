Передвижение во время эпидемии: какой транспорт самый безопасный

Распространение коронавируса вызвало у общества множество вопросов, один из которых – как и на чём передвигаться во время опасной эпидемии.

В связи с этим OBOZREVATEL решил рассказать, какой же транспорт можно считать безопасным.

Общественный транспорт довольно опасен во время эпидемии bbc.com

В сложившейся ситуации необходимо избегать мест массового скопления, коим ярким представителем является общественный транспорт. Дело в том, что коронавирус не витает в воздухе в отличие от обычного вирусного гриппа – угроза заражения этой болезнью существует лишь при более тесном контакте. В британской памятке по COVID-19 указывается, что тесный контакт определяется как дистанция менее чем в 2 м при нахождении рядом с зараженным на протяжении не менее 15 мин.Таким образом, передвигаться автобусом, трамваем, метро или поездом, не безопасно на 100%. Особенно, когда приходится ехать в час пик, да еще и продолжительное время.

Автомобиль - наиболее безопасный вид транспорта во время эпидемии autotrader.co.uk

Исходя из этого напрашивается очевидный ответ – наиболее приемлемым видом транспорта является личный автомобиль (если не считать мототехнику, персональный самолет или катер), который вполне можно назвать "островком безопасности". К тому же, некоторые современные машины предлагают дополнительную защиту от вирусов и инфекций: к таковым, в частности, относятся электромобили Tesla – их оснащают HEPA-фильтром, который не пропускает различные вредные вещества в салон автомобиля и даже защищает от бактериологического оружия.

Илон Маск на презентации HEPA-фильтра несколько лет назад electrek.co

Поэтому, если машина пылится сломанным в гараже, то пора ее отремонтировать; а если вынашивалась идея покупки авто, сейчас самое подходящее время, чтобы сделать это. Но если своего автомобиля нет, равно как и возможности приобрести его, можно воспользоваться услугами такси или каршеринга.

Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о системе видеофиксации нарушений ПДД, которую уже активно внедряют в Украине.

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