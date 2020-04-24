Переделка старого VW Passat в электрокар ошеломила ценой

Чуть больше 10 лет назад экс-инженер Tesla переделал старый Volkswagen Passat B5 в электромобиль. Теперь же он рассказал детали о своём проекте, включая такие тонкости, как денежные затраты.

Данный VW Passat был выпущен ещё в 2001 году, а нынешний владелец купил его в 2008-м. Машина была в нерабочем состоянии (вышел из строя карданный вал), поэтому он решил перевести его на электротягу.

Электрический VW Passat B5 Скриншот видео

Но в ту пору, когда о Nissan Leaf даже и не слышали, сделать это было довольно сложно. Тем не менее, американцу всё же удалось осуществить задуманное: на постройку своей "электрички" он потратил в общей сложности 500 часов (работал 1 день в неделю в течение года).

Электрический VW Passat B5 Скриншот видео

В VW Passat был установлен асинхронный электродвигатель Siemens переменного тока мощностью 122 силы (судя по всему, мотор был позаимствован у мелкосерийного пикапа Ford Ranger EV, выпускавшегося с 1998 по 2002 годы). Для батареи же подходящего места не было, поэтому инженер разбил её на несколько блоков и "разбросал" их по всей машине (но главным образом аккумуляторы расположились под капотом и в колодце запасного колеса). Общая емкость батареи составила 33 кВтч и, по словам владельца, её хватает на 162 км пробега, однако свыше 110 км без дозарядки электромобилист ни разу не проезжал, чтобы увеличить её срок службы.

Электрический VW Passat B5 Скриншот видео

Масса электрического VW Passat составила 1542 кг – всего на 45 кг больше первоначального веса автомобиля.

За прошедшие 10 лет самодельный электрокар проехал почти 145 000 км и ни разу не вызвал нареканий у владельца. Общая сумма проекта составила 25 000 долларов – цена шокирующая, однако для самого владельца она оказалась выгодной инвестицией. По его словам, эксплуатация бензинового авто за те же 10 лет обошлась бы дороже: за это время амортизация машины составила бы около 20 тыс. долларов, плюс 16 тысяч ушло бы на заправку и ТО. В то же время на зарядку электроПассата он потратил примерно 500 долларов, однако здесь удалось сэкономить за счёт солнечных панелей и накопителя энергии, установленных дома.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что материалы, которые необходимы для постройки электромобилей, решили добывать со дна океана.

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