Переделка Skoda Fabia в электромобиль обошлась в 700 000 евро

Австрийская компания Kreisel Electric, которая специализируется на переделке топливных машин в электромобили, перевела хетчбэк Skoda Fabia на электротягу. На реализацию проекта было потрачено колоссальные 700 000 евро.

Как пишет Auto.cz, столь высокая цена объясняется тем, что это не гражданский, а гоночный автомобиль: он предназначен для участия в чемпионатах Австрии по ралли. Изначально электрическая "Фабия" должна была появиться в сезоне 2021 года в качестве испытуемой машины, однако уже в следующем году она выйдет на треки как полноценный участник.

Внешне электрическая "Фабия" не отличается от обычной auto.cz

Машина получила название Fabia RE-X1. За основу специалисты Kreisel Electric взяли Skoda Fabia R5, которой полностью заменили "начинку". "Весь кузов – это та Фабия, которую мы знаем. Но внутри все полностью переделано", – пояснили в фирме.

У машины два мотора общей мощностью 170 сил, а вот какая батарея - неизвестна auto.cz

По словам создателей, два прототипа RE-X1 уже готовы к участию в январских соревнованиях. Технические подробности о новом ралли-каре остаются загадкой, известно лишь, что за его движение отвечают два электродвигателя (на передней и задней оси) мощностью 170 л.с.

Динамические показатели пока также неизвестны auto.cz

Если электрическую Fabia примут "на вооружение" в гоночных соревнованиях, за руль одного из хетчбэков сядет чемпион Австрии Раймунд Баумшлагер.

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