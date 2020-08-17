Пенсионер превысил скорость 700 км/ч. Фото

Стас Сидилев Новости 11:54, 17.08.2020

На озере Бонневилль (штат Юта, США) 71-летний американец превысил скорость 700 км/ч и установил мировой рекорд для автомобилей с поршневым двигателем на отметке 757 км/ч.

Гонщик Джордж Потит управлял болидом Speed ​​Demon 715, который оснастили V8 от Chevrolet объемом 9,1 л с двумя турбонагнетателями. Внешне транспортное средство, как видно на фото, скорее напоминает ракету, чем автомобиль. Это обусловлено аэродинамикой, в том числе благодаря которой удалось развить высокую скорость.

Предыдущий рекорд удерживался с 2018 года. Его установили на Challenger 2 Streamliner 1968 года, который претерпел некоторые доработки. Скорость составила 722 км/ч. Уже тогда Speed ​​Demon 715 был ближайшим соперником, однако побить рекорд удалось только сейчас.

Speed ​​Demon 715 с V8 от Chevrolet.
Фото: carakoom.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о соревновании между всеми моделями Tesla. В ходе гонки определили самый быстрый электромобиль.

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