Печальное зрелище: на свалке оказался почти новый Rolls-Royce за $330 000

Пользователь соцсети Facebook Anthony Kealy опубликовал в группе Cars You Don't See Anymore фото люксвого купе Rolls-Royce Wraith, который оказался на свалке. К сожалению, автомобиль пребывает в очень плачевном состоянии.

В данном случае интерес состоит в том, что зачастую на кладбищах можно найти лишь старые и дешевые машины. Дорогие же и свежие автомобили, особенно премиального класса, оказываются в таких местах очень редко – даже в случае серьезных ДТП их предпочитают ремонтировать.

Rolls-Royce Wraith, который оказался на свалке. Скриншот публикации

Но, очевидно, в случае с этим Rolls-Royce Wraith дела обстояли настолько плохо, что его не стали восстанавливать. Возможно, владельцу было дешевле купить новый "Роллс", чем возвращать к жизни старый. Судя по характеру повреждений на правом переднем крыле и передней стойке, автомобиль пострадал от огня.

Rolls-Royce Wraith, который оказался на свалке. Фото: Anthony Kealy, Facebook

Rolls-Royce Wraith, который оказался на свалке. Фото: Anthony Kealy, Facebook

В комментариях к фото авто автор указал, что машина находится на автосвалке в городе Сталибридж, Большой Манчестер, Великобритания.

Rolls-Royce Wraith. Фото: cars.com

Отметим, что Rolls-Royce Wraith выпускается с 2013 года по сегодняшний день. Этот один из самых дорогих авто современности – цены на него стартуют с $330 000.

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