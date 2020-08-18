Патрульные показали "рекордсмена", который нарушил ПДД 28 раз за неделю

Патрульные показали "рекордсмена", который нарушил ПДД 28 раз в неделю. Иллюстрация.

Патрульная полиция Украина опубликовала антирекорды нарушений скоростного режима с 10 до 16 августа и рассказала об авто, которое на прошлой неделе заметили за таким "занятием" 28 раз.

Соответствующий пост появился на странице ведомства в Facebook. За указанный период камеры автоматической фиксации зафиксировали 195 автомобилей, которые двигались со скоростью более 169 км/ч (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что наибольшей скорость была у машин Mercedes-Benz GLE, ГНЗ КА000*** – 212 км/ч и Mercedes-Benz GLS 400, ГНЗ AХ707*** – 210 км/ч на автодороге М03 Киев – Харьков – Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке только 110 км/ч.

Патрульная полиция Украина опубликовала антирекорды нарушений скоростного режима

За неделю камеры зафиксировали 195 автомобилей, которые двигались со скоростью более 169 км/ч

"Чаще всего за неделю скоростной режим нарушал автомобиль Toyota Camry, ГНЗ ВН159*** – 28 раз", – говорится в сообщении.

Одно авто нарушило ПДД 28 раз за неделю

Как сообщал OBOZREVATEL, на озере Бонневилль (штат Юта, США) 71-летний американец превысил скорость 700 км/ч и установил мировой рекорд для автомобилей с поршневым двигателем на отметке 757 км/ч.

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