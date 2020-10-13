Патрульную полицию хотят привлечь к проверке авто с ГБО

Патрульная полиция может получить право проверять автомобили, оснащенные ГБО. В Нефтегазовой Ассоциации Украины (НАУ) считают, что в Украине ездит неизвестное количество автомобилей с сомнительными газобалонными установками, поэтому переоборудованный под альтернативное топливо транспорт нужно поставить на более строгий контроль.

Как сообщает УНН со ссылкой на НАУ, для того, чтобы патрульная полиция могла идентифицировать авто с ГБО, такие транспортные средства предлагается снабжать специальными опознавательными знаками.

Кроме того, в Нефтегазовой ассоциации предлагают ввести обязательный периодический техосмотр для автомобилей на газе.

Инициатива введения этих мер направлена на то, чтобы автомобили с ГБО постоянно пребывали на контроле, поскольку эксплуатация некачественных и просроченных баллонов создает опасности как для водителя и пассажиров, так и для других участников дорожного движения. Сейчас же, как считают в НАУ, контроль остается неполноценным, поскольку ГБО проверяют лишь при первичной установке.

Отметим, что срок службы газового баллона составляет 10-25 лет в зависимости от его типа.

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