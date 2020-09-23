Патрульная полиция Украины советует стать заметным в темноте

В связи с сокращением светового дня в полиции рекомендуют использовать светоотражающие элементы в одежде.

Об этом полиция напомнила в своем официальном Telegram-канале. Патрульная полиция Украина советует не тянуть, а стать заметным в темноте. В темное время суток, когда автомобиль движется с включенным ближним светом фар, водитель может заметить пешехода только с расстояния 25-30 метров. А вот если пешеход носить светоотражатели, то расстояние его видимости увеличится до 130-150 метров. С дальним светом фар водитель увидит пешехода на расстоянии от 300 до 400 метров, что особенно актуально на трассах.

Отражая свет в темноте, светоотражатели помогают пешеходам быть более заметными на дороге в темное время суток. Благодаря этому водитель может вовремя заметить пешехода, чтобы уменьшить скорость или остановить авто. Поэтому, пешеходы, "светитесь" на дороге – носите световозвращающие элементы на руке, рюкзаке, одежде или обуви.

Будьте яркими, будьте заметными, будьте в безопасности!

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