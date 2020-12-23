Патрульная полиция будет проверять ровность украинских дорог

Департамент патрульной полиции получил в свое распоряжение 30 передвижных лабораторий, с помощью которых будет проводиться проверка состояния дорог. Среди прочего, такие комплексы позволят правоохранителям определять ровность проезжей части.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель начальника патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. По его словам, 30 современных авто-лабораторий будут осуществлять контроль за соблюдением правил, норм и стандартов содержания автомобильных дорог, проверять соответствие технического состояния дорожных знаков требованиям ГОСТа, а также выезжать на места ДТП.

Кроме определения ровности проезжей части, передвижные лаборатории будут проверять коэффициент сцепления, уклон проезжей части, светоотражающую способность разметки, а также яркость и освещенность дорог и знаков.

О выявленных недостатках полиция будет сообщать ответственным должностным лицам. Кроме того, за нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог чиновников будут привлекать к административной ответственности.

В ближайшее время все 30 дорожных комплексов распределят в каждую область.

Как ранее писал OBOZREVATEL: