"Пасут" и могут убить": новые схемы грабежа автомобилистов в Украине

В Украине участились случаи грабежа водителей авто, и чаще всего грабители промышляют возле супермаркетов или ночью на заправочных станциях

О новых схемах грабежа пишет сайт AutoNews.

Как отмечается, например, в Киеве грабители дожидаются пока владелец отойдет от машины, чтобы слегка надрезать покрышку и дальше преследуют жертву, чтобы ограбить.

В регионах же чаще подобные случаи встречаются на ночных АЗС.

Так, в соцсетях пострадавшие водители стали сообщать о новых схемах, опубликовав фото проколотых колес.

"Вас "пасут" под маркетами. Фишка в том, что колесо в автомобиле теперь не режут, а слегка "надрезают" и едут за вами до первого поворота, где при нагрузке 100% случится беда со вздутым колесом. Ехать вы дальше не сможете. Поэтому за мгновение два крепких парня в дорогой машине вам поморгают фарами о проблеме и будут предлагать свою помощь. Но "помощники" очень быстро уедут, если вы выйдете с барсеткой на плечах и запрете свое авто. Будьте осторожны", — рассказал водитель Игорь Петровский.

Другие водители так же пишут о подобных случаях, которые зафиксированы уже не в Киеве, а в регионах.

Например, в Ивано-Франковске подобную схему проворачивают возле оптовых обменников.

А активист Владимир Типило сообщил, что его брат столкнулся с более жесткой схемой на заправке на трассе Львов-Стрый.

"Ему на заправке в колесо воткнули саморез. А у него есть привычка по приезде на заправку смотреть на колеса, все ли в порядке, и тогда все было нормально. Но метров через 300 он услышал, что "бросает руль". Вышел, смотрит — спущено колесо. Он залез под машину, вытаскивает домкрат и видит — с другой стороны ходят ноги. А на сиденье в это время лежал кошелек. Брат вскочил и увидел, что грабитель уже открывал машину. Бросился за ним, а тот убежал в поле. Брат осмотрелся и заметил невдалеке машину. Очевидно, они ждали, пока брат остановится. А если бы он и дальше гнался по полю, то сообщники просто могли бы высадить в его автомобиле окно и обчистить. Или дать по голове и брата никто бы не нашел. Это был второй час ночи", — рассказал Владимир Типило.

Кроме того, в сети были замечены случаи, когда грабители не останавливаются даже перед присутствующими в автомобиле владельцами авто.

Пользуются они тем, что, как правило, в ночное время на заправке остается только кассир и водителям приходится обслуживать себя самостоятельно. Нескольких минут, пока уставший водитель идет платить и пить кофе, бывает достаточно, чтобы что-то украсть, если дверь в машине не закрыта. В этот момент они подбегают и вытаскивают ценности.

"Машина воров, как правило, стоит на этой же заправке. В случае чего они прикидываются спящими, мол, ничего не видели и не знают. Заправки выбирают, на которых ночью мало персонала и мало камер наблюдения. Таких любителей поживиться на халяву очень много", — предупреждает Типило.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, как грабят водителей на украинских трассах.