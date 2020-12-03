"Паспортный сервис" начал обменивать водительские права и назвал цены

Сергей Иванов Новости 10:55, 3.12.2020 Обновлено: 17:43, 3.12.2020

В центре "Паспортный сервис" в Киеве проводится пилотный проект в сфере обмена и выдачи водительского удостоверения.

Об этом сообщает сайт предприятия. По результатам пилотного проекта предполагается дальнейшие шаги по расширению географии предоставления таких услуг в центрах "Паспортный сервис".

Стоимость обмена водительского удостоверения без учета банковской комиссии – 719 грн из которых 219 грн – выдача/обмен национального водительского удостоверения, а еще 500 грн – оплата услуги.

Напомним, что обмен водительского удостоверения производится:

  • в случае непригодности его для дальнейшего использования (испорченное, записи не читаются т.д.)

  • в случае изменения персональных данных владельца (фамилия, имя, отчество, пол);

  • по желанию владельца (с целью уточнения персональных данных латинскими буквами, изменения оцифрованного образа лица лица и т.д.).

  • вместо утраченного или похищенного водительское удостоверение (о похищении водительского удостоверения, в том числе выданного впервые, лицо сообщает территориальному органу Национальной полиции и предоставляет справку установленного образца).

Обмен водительского удостоверения, выданного лицу впервые, после окончания срока его действия производится без сдачи экзаменов при условии совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи такого удостоверения не более двух административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и несовершение им уголовного преступления, предусмотренного статьей 286 Уголовного кодекса Украины.

При обмене водительского удостоверения, полученного впервые, до истечения срока его действия лицу выдается новое удостоверение, считается выданное впервые, с указанием срока действия удостоверения, подлежит обмену.

Срок действия нового водительского удостоверения - 30 лет. Водительское удостоверение печатается на месте и выдается сразу после оформления.

Перечень документов для обмена водительского удостоверения для граждан Украины:

  • паспорт гражданина Украины с обязательным месту регистрации (в случае предоставления ID-карты без сведений места регистрации на бесконтактном электронном носителе, предоставляется справка о регистрации места жительства (Приложение 13), при условии, что с даты его выдаче не прошло 30 календарных дней);

  • справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия на ID-карте штампа в паспорте или в базах данных МВД);

  • действительно медицинская справка о годности к управлению транспортным средством (форма 083/у);

  • имеется водительское удостоверение. В случае если имеется удостоверение выдано в 2013, дополнительно проводится запрос-подтверждение действительности удостоверения по месту выдачи. Время предоставления услуги увеличивается на время получения ответа на запрос)

  • документ, подтверждающий смену фамилии, имени (в случае изменения личных данных).

Новые бланки водительских удостоверений и свидетельства о регистрации транспортного средства
hsc.gov.ua

Перечень документов для обмена водительского удостоверения для иностранцев (при наличии ранее полученного водительского удостоверения на территории Украины)

  • один из документов, подтверждающих право пребывания на территории Украины:

  • вид на постоянное или на временное проживание;

  • удостоверение беженца;

  • удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;

  • удостоверение личности, которой предоставлена временная защита;

  • справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (в случае его отсутствия на ID-карте штампа в паспорте или в базах данных МВД)

  • действительно медицинская справка о годности к управлению транспортным средством (форма 083 / у);

  • имеется водительское удостоверение;

  • документ, подтверждающий смену фамилии, имени (в случае изменения личных данных).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL , в Украине могут позволить получать автономера в "частников", а в МВД показали, как выглядят новые украинские водительские права и техпаспорт.

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