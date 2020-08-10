Пару крутых ЗАЗ-1102 Таврия обнаружили в Венгрии

Виталий Сазонов Новости 11:00, 10.08.2020

Знаменитые ЗАЗ-1102 Таврия можно встретить не только в Украине, но и в соседних странах. Например, как минимум два украинских хетчбека прописались в Венгрии.

Эту "сладкую парочку" можно увидеть на фото, которые недавно опубликовало Facebook-сообщество Українські автомобілі. Судя по изображениям, обе машины пребывают в хорошем состоянии, а одна из них и вовсе выглядит на твердую пятерку.

Таврии, которые принадлежат коллекционеру из Венгрии.
Фото: facebook.com/ukrainiancars

В подписи к снимку отмечаются, что хетчбэк на переднем плане был выпущен в 1993 году, его пробег – лишь 14 000 км.На заднем же плане красуется экземпляр 1994 года с пробегом 83 000 км. У обоих авто венгерские номера старого образца (до вступления страны в ЕС).

Таврии, которые принадлежат коллекционеру из Венгрии.
Фото: facebook.com/ukrainiancars

Машины принадлежат одному человеку по имени Andor Gere.

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