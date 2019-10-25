Party Place Project: в Украине изобрели новый формат вечеринок

Необычный способ организации досуга предлагает Party Place Project – не вы едите на вечеринку, а она едет к вам.

OBOZREVATEL побывал на необычном мероприятии под названием Party Place Project. Это проект нового формата вечеринок, которые можно организовать практически в любом месте.

Party Place Project facebook.com/partyplaceproject

Первый ивент состоялся на территории столичного автоцентра Nanoprotec, где в этом году традиционно собираются владельцы спорткаров и фаны скорости. Питьевым партнером вечеринки стал Outox – революционный напиток на основе фруктозы и витамина С.

Party Place Project facebook.com/partyplaceproject

На вечеринке можно было оценить спорткары ведущих мировых брендов, а также тюнинговые авто. Музыкальное сопровождение праздника включало выступления диджеев и битбоксеров, кроме того весь вечер на импровизированной сцене выступали мастера стенд-апа и брейк-данса.

Party Place Project Обозреватель

Party Place Project Обозреватель

Party Place Project Обозреватель

Party Place Project Обозреватель

Party Place Project facebook.com/partyplaceproject

Особой популярностью посетителей вечеринки стал необычный бар, созданный на основе классического американского дома на колесах Airstream. Блестящий трейлер подвергся в Украине радикальной переделке – теперь он представляет собой 8-метровый мобильный бар, где группа барменов может быстро приготовить вкусные коктейли и напитки для большой компании.

Party Place Project facebook.com/partyplaceproject

Party Place Project facebook.com/partyplaceproject

Party Place Project facebook.com/partyplaceproject

Party Place Project facebook.com/partyplaceproject

Party Place Project facebook.com/partyplaceproject

По словам Виктории Бойко, создателя проекта Party Place Project, уникальный бар на колесах станет важной составляющей нового формата тусовок под открытым небом. В планах организаторов сделать подобные вечеринки регулярными.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, на выставке тюнинга SEMA в Лас-Вегасе презентуют форсированный Mustang.

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