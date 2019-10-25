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25 октября • обновлено в 16:57
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Party Place Project: в Украине изобрели новый формат вечеринок

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Необычный способ организации досуга предлагает Party Place Project – не вы едите на вечеринку, а она едет к вам.

OBOZREVATEL побывал на необычном мероприятии под названием Party Place Project. Это проект нового формата вечеринок, которые можно организовать практически в любом месте.

Party Place Project

Party Place Project

facebook.com/partyplaceproject

Первый ивент состоялся на территории столичного автоцентра Nanoprotec, где в этом году традиционно собираются владельцы спорткаров и фаны скорости. Питьевым партнером вечеринки стал Outox – революционный напиток на основе фруктозы и витамина С.

Party Place Project

Party Place Project

facebook.com/partyplaceproject

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На вечеринке можно было оценить спорткары ведущих мировых брендов, а также тюнинговые авто. Музыкальное сопровождение праздника включало выступления диджеев и битбоксеров, кроме того весь вечер на импровизированной сцене выступали мастера стенд-апа и брейк-данса.

Party Place Project

Party Place Project

Обозреватель

Party Place Project

Party Place Project

Обозреватель

Party Place Project

Party Place Project

Обозреватель

Party Place Project

Party Place Project

Обозреватель

Party Place Project

Party Place Project

facebook.com/partyplaceproject

Особой популярностью посетителей вечеринки стал необычный бар, созданный на основе классического американского дома на колесах Airstream. Блестящий трейлер подвергся в Украине радикальной переделке – теперь он представляет собой 8-метровый мобильный бар, где группа барменов может быстро приготовить вкусные коктейли и напитки для большой компании.

Party Place Project

Party Place Project

facebook.com/partyplaceproject

Party Place Project

Party Place Project

facebook.com/partyplaceproject

Party Place Project

Party Place Project

facebook.com/partyplaceproject

Party Place Project

Party Place Project

facebook.com/partyplaceproject

Party Place Project

Party Place Project

facebook.com/partyplaceproject

По словам Виктории Бойко, создателя проекта Party Place Project, уникальный бар на колесах станет важной составляющей нового формата тусовок под открытым небом. В планах организаторов сделать подобные вечеринки регулярными.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, на выставке тюнинга SEMA в Лас-Вегасе презентуют форсированный Mustang.

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Тема
Автоновости Украины
Место
Украина Киев
Тег
авто
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