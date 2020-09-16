Партию новеньких автомобилей Ford случайно отправили в утиль

Виталий Сазонов Новости 11:00, 16.09.2020 Обновлено: 11:32, 16.09.2020

Курьезный случай в произошел в Мемфисе, штат Теннесси, США. Проход под мостом оказался слишком низким для грузового поезда, который перевозил партию новых автомобилей Ford. Итог – все машины теперь подлежат списанию.

Как следует из видео, опубликованного на YouTube, вагоны поезда начали застревать под путепроводом, однако локомотивная бригада не заметила проблему, и продолжала движение. Из-за этого у вагонов начало срывать крышу, как при открытии консервной банки. Досталось и автомобилям, которые находились внутри (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца новости).

Через какое-то время поезд остановился, но было уже поздно – множество машин превратились в металлолом. Ущерб оценивается в два миллиона долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что неудачный дрифт на BMW M5 закончился аварией с Ferrari.

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