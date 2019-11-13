Парковка за 130 гривен и платный въезд в центр: какие изменения ждут Киев

Платный въезд в центр Киева и высокая стоимость парковки – действенные меры для разгрузки столичных дорог и улучшения экологии в городе.

Об этом в интервью Сегодня рассказал советник мэра Киева Максим Бахматов. Чиновник считает, что дороги столицы перегружены транспортными средствами. Это создает проблему для горожан, негативно влияет на количество свободных парковочных мест и ухудшает качество воздуха.

Советник мэра Киева считает, что центральные столичные дороги перегружены транспортом

"Если ты хочешь парковаться на Бессарбке, то, будь добр, заплати 2, 3 или 5 евро в час! Бессарабка не является тем местом, куда киевляне приезжают ежедневно. Бросить тут машину на 10-15 минут – это уже серьезные проблемы для остальных участников дорожного движения", – заявил Бахматов.

Кроме того, советник мэра считает, что Киев перегружен транзитным транспортом, для которого пересечение центральных районов столицы совсем необязательно: "И зачем ехать на Бессарабку автомобилю из Житомира, если на левый берег столицы можно проехать совершенно другим маршрутом, минуя центр города? Проезд по центральным улицам Киева должен быть жестко ограничен: платным въездом, высокой стоимостью парковки или вообще быть закрытым по четным или нечетным дням".

Платный въезд в центр Киева и дорогая парковка могут благоприятно повлиять на экологию города

По словам Бахматова, применить на практике стоит все варианты, но со временем можно оставить только наиболее эффективные. Также существует проблема превышения скорости в столице: "Чтобы было более понятно – 66% киевлян ездят с нарушением скоростного режима, а некоторые вообще летают на скорости 200 км/ч. Таких за сутки наберется более 20 человек. Всем вам, мои дорогие друзья, передадут "письма счастья". А с 1 января уже и конкретные штрафы, а потом и исполнительная служба, если не будете платить, и закончится все это изъятием имущества", – подытожил советник.

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