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13 ноября • обновлено в 16:41
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Парковка за 130 гривен и платный въезд в центр: какие изменения ждут Киев

1.3т
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Платный въезд в центр Киева и высокая стоимость парковки – действенные меры для разгрузки столичных дорог и улучшения экологии в городе.

Об этом в интервью Сегодня рассказал советник мэра Киева Максим Бахматов. Чиновник считает, что дороги столицы перегружены транспортными средствами. Это создает проблему для горожан, негативно влияет на количество свободных парковочных мест и ухудшает качество воздуха.

Советник мэра Киева считает, что центральные столичные дороги перегружены транспортом

Советник мэра Киева считает, что центральные столичные дороги перегружены транспортом

"Если ты хочешь парковаться на Бессарбке, то, будь добр, заплати 2, 3 или 5 евро в час! Бессарабка не является тем местом, куда киевляне приезжают ежедневно. Бросить тут машину на 10-15 минут – это уже серьезные проблемы для остальных участников дорожного движения", – заявил Бахматов.

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Кроме того, советник мэра считает, что Киев перегружен транзитным транспортом, для которого пересечение центральных районов столицы совсем необязательно: "И зачем ехать на Бессарабку автомобилю из Житомира, если на левый берег столицы можно проехать совершенно другим маршрутом, минуя центр города? Проезд по центральным улицам Киева должен быть жестко ограничен: платным въездом, высокой стоимостью парковки или вообще быть закрытым по четным или нечетным дням".

Платный въезд в центр Киева и дорогая парковка могут благоприятно повлиять на экологию города

Платный въезд в центр Киева и дорогая парковка могут благоприятно повлиять на экологию города

По словам Бахматова, применить на практике стоит все варианты, но со временем можно оставить только наиболее эффективные. Также существует проблема превышения скорости в столице: "Чтобы было более понятно – 66% киевлян ездят с нарушением скоростного режима, а некоторые вообще летают на скорости 200 км/ч. Таких за сутки наберется более 20 человек. Всем вам, мои дорогие друзья, передадут "письма счастья". А с 1 января уже и конкретные штрафы, а потом и исполнительная служба, если не будете платить, и закончится все это изъятием имущества", – подытожил советник.

Как сообщал OBOZREVATEL, на видео украинские спортсмены наказали героя парковки.

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Гоша Злой
Гоша Злой
а Подол ( историческая часть) - центр? тогда уберите поток машин со спальных районов через Подол и центр) дороги проектировались в послевоенные годы, когда машин не было вообще у народа а теперь по 2 на семью плюс понаехавшие..)
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