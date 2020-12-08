Пара пробыла два дня в заметенном снегом автомобиле из-за ошибки навигатора

В США парень с девушкой пострадали из-за ошибки навигатора во время автомобильного путешествия. Система повела пару не по правильному пути, что обернулось для них пребыванием в холодном лесу и в заметенном снегом автомобиле на протяжении двух дней.

Как пишет Autoevolution, необычная история приключилась с 28-летним Энди Нгуеном и его 26-летней подругой Хайди Тран. Пара арендовала внедорожник для поездки из Сиэтла, что в Вашингтоне, в город Гленвуд, штат Джорджия. Поначалу ничего не предвещало беды, но в какой-то момент путешественники сбились с пути и оказались застрявшими в снегу на лесной дороге.

Какой навигатор использовала пара, не сообщается, возможно, одну из трех популярных систем – Google Maps, Waze или Apple Maps.

Нашли Энди и Хайди лишь спустя два дня, когда тревогу забили родственники. В полиции сообщили, что в районе их местонахождения не было сотового сигнала, поэтому приятели не могли связаться сами со спасательными службами.

К счастью, путешественникам не понадобилась медицинская помощь – при себе у них был достаточный запас еды, а замерзнуть не давало топливо, которое использовалось строго для обогрева салона.

Как ранее писал OBOZREVATEL: