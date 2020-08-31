Автомобильное колесо влетело в дом на скорости 105 км/ч

В американском штате Огайо произошел курьезный случай. От автомобиля на ходу отлетело колесо, после чего на скорости примерно 105 км/ч врезалось в дом.

Соответствующий инцидент, зафиксированный камерой наружного наблюдения, был опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как видно на записи, оторвавшееся колесо сначала мчало по газону, а затем снесло опорный столб на крыльце дома. Кульминацией же стал момент, когда колесо позвонило в дверной звонок. После этого оно отскочило и приземлилось на траве.

Очевидно, что что если бы "каток" повстречал бы на своем пути человека, последствия этого могли быть куда более серьезные.

Что касается причины инцидента, вероятно, колесо было плохо прикручено к автомобилю либо же произошла какая-то поломка.

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