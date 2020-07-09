Мини RAV4: дебютировал новый кроссовер Toyota Corolla

Компания Toyota продолжает атаковать сегмент кроссоверов. На этот раз она представила кроссовер Corolla Cross, который станет более компактной и чуть дешевой альтернативой RAV4 и C-HR.

Технически новый SUV унифицирован с обычной Corolla актуального поколения (в частности, используется та же платформа TNGA-C), а вот по дизайну он близок к RAV4. Новинку сделали в брутальном дизайне с квадратными формами и характерным пластиковым обвесом. Впрочем, спереди у нее своя, полностью оригинальная радиаторная решетка, а вот сзади кросс похож на ту же Короллу (по форме блоков фонарей).

Toyota Corolla Cross. Фото: Toyota

Кроме того, сходство с донором прослеживается и в салоне. Это касается виртуальной приборки, дисплея мультимедиа и вентиляционных дефлекторов.

Toyota Corolla Cross. Фото: Toyota

По размерам новый Corolla Cross располагался в модельном ряде марки между RAV4 и C-HR, его длина составляет 4460 мм, а колесная база – 2640 мм.

Toyota Corolla Cross. Фото: Toyota

Toyota Corolla Cross. Фото: Toyota

Гамма двигателей Toyota Corolla Cross на данный момент состоит из двух агрегатов. Базовые версии предложат с 1,8-литровым атмосферным двигателем на 140 л.с., который состыкован с вариатором CVT. Для топовых версий предусмотрена классическая гибридная установка с 1,8-литровым бензиновым двигателем и электромотром. Вместе они выдают 122 л.с.

Toyota Corolla Cross. Фото: Toyota

Выпускать Toyota Corolla Cross будут на заводе японской марки в Таиланде, там же его и будут продавать первое время (позднее новинка должна появиться на других рынках). Стартовая цена новинки – 30 800 долларов, что примерно на 600 долларов меньше стоимости C-HR.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Toyota вот-вот представит новый LC Prado.