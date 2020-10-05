Отмотали 2 млн км у 12-летнего Mercedes: ТОП-6 авто со скрученным пробегом в Украине

Украинский автомобильный рынок полон автомобилей со скрученным пробегом. Причем в некоторых случаях перекупщики отматывают просто грандиозные цифры. Впрочем, таких махинаторов все чаще разоблачают эксперты.

Об этом свидетельствует, в частности, свежий анализ рынка от auto.ria. Эксперты онлайн-сервиса по продаже б/у авто изучили базу объявлений и назвали 6 автомобилей, которые продавали в третьем квартале 2020 года с рекордно скрученным пробегом. О рекордсменах за прошлый год можно прочесть здесь.

Как следует из нового исследования, скрученный пробег в 800 тыс. км – еще не придел, пекрупщики могут удивлять "скруткой" и в ошеломляющие 2 млн км. Кроме того, не стесняются они вмешиваться и в одометры почти новых автомобилей.

Renault Megan 2011 года

Renault Megan 2011. Фото: auto.ria

Пробег от продавца: 100 тыс. км

Проверенный пробег: 777 тыс. км (2 года и 3 месяц назад)

Расхождение: 677 тыс. км

Цена: $6 400 (при среднерыночной цене $6 500).

KIA cee'd 2008 года

KIA cee'd 2008. Фото: auto.ria

Пробег от продавца: 99 тыс. км

Проверенный пробег: 846 тыс. км (3 года и 9 месяцев назад)

Расхождение: 747 тыс. км

Цена: $6 400 (при среднерыночной цене $$6 500).

Volkswagen Crafter 2007 года

Volkswagen Crafter 2007. Фото: auto.ria

Пробег от продавца: 220 тыс. км

Проверенный пробег: 999 тыс. км (5 лет и 8 месяцев назад)

Расхождение: 779 тыс. км

Цена: $11 000 (при среднерыночной цене $11 800)

Volkswagen Passat 2008 года

Volkswagen Passat 2008. Фото: auto.ria

Пробег от продавца: 228 тыс. км

Проверенный пробег: 1 466 тыс. км (6 лет и месяц назад)

Расхождение: 1 184 тыс. км

Цена: $7 300 (при среднерыночной цене $8 200)

Mercedes-Benz E200 2008 года

Mercedes-Benz E200 2008. Фото: auto.ria

Пробег от продавца: 430 тыс. км

Проверенный пробег: 2 333 тыс. км. (9 лет и 5 месяцев назад)

Расхождение: 1 903 тыс. км

Цена: $10 500 (при среднерыночной цене $9 900)

Renault Duster 2019 года

Renault Duster 2019 Фото: auto.ria

Пробег от продавца: 2 тыс. км

Проверенный пробег: 19 тыс. км (в этом месяце)

Расхождение: 17 тыс. км

Цена: н.д.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине выставили на продажу Mercedes E-Class 2010 года, у которого отмотали 1 млн км.