Отказали в KFC: McDonald’s помог голодному посетителю с лошадью

Мужчина на лошади приехал в KFC, но еду пришлось покупать в McDonald’s

55-летний британец Ян Белл приехал в ресторан быстрого питания KFC на конной повозке, чтобы заказать еду в окошке для автомобилей. Ему отказали в обслуживании, но в McDonald’s заказ выполнили.

По информации Internewscast, Белл в свое время получил травму таза, из-за которой ему трудно ходить пешком и управлять автомобилем. Конная повозка с любимым пони по имени Джо-Джо постоянно выручает британца, который часто прогуливается по улице таким образом.

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Когда мужчина решил заказать еду в KFC и подъехал к специальному окошку, ему отказали в обслуживании. В заведении объяснили это опасностью, которой подвергаются посетители в случае появления на территории конных повозок. После этого Ян Белл отправился в Макдональдс, где его без проблем обслужили.

Британец признался, что почувствовал себя униженным после отказа. А в McDonald’s ему никто даже не задавал вопросов. После случившегося мужчина заинтересован выяснить, как на него отреагируют в Burger King.

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