От президента требуют вмешаться в вопрос с ГБО: что произошло

На сайте президента Украины появилась петиция, в которой главу государства просят вмешаться в вопрос с повышением стоимости регистрации ГБО.

Как выяснил OBOZREVATEL, петиция зарегистрирована под номером 22/085238-еп, именуется она как "Возвращение адекватной цены на регистрацию газо-балонного оборудования для легковых авто".

Её автор Владимир Костишин отмечает, что с января 2020 года стоимость регистрации ГБО выросла в несколько раз (если раньше эта процедура стоила 409 грн, то сейчас – 2100-3300 грн), что значительно бьет по карманам малообеспеченных украинцев. Поэтому он обращается к президенту с просьбой пересмотреть этот вопрос.

"Учитывая, что ГБО устанавливают малообеспеченные слои населения ,забирать половину зарплаты для того, чтобы только зарегистрировать ГБО, – это чистой воды грабеж. Поэтому прошу пересмотреть этот вопрос", – обращается к президенту автор документа.

Петиция была размещена 04 февраля 2020 года, и на момент написания публикации она собрала 857 подписей из 25 000 необходимых. Набрать необходимое количество голосов нужно за три месяца.

Напомним, как недавно сообщал OBOZREVATEL, в Украине появились новые дорожные знаки.

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