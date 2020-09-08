В Украине захотели штрафовать за "скрученный" пробег авто: озвучены суммы

Группа нардепов во главе с самовыдвиженцем Робертом Горватом выступила с инициативой ужесточить контроль и ввести наказание за недостоверные показания одометра в Украине. Так, за "скрученный" пробег может грозить штраф до 34 тыс. гривен.

Об этом указывается в тексте законопроекта. По мнению авторов документа, в результате действий мошенников покупатели не получают полную и объективную информацию о реальном состоянии транспортного средства, которое ввозится из-за рубежа и продается на вторичном рынке, о его ресурсе, необходимости своевременного выполнения регламентных работ по ремонту и обслуживанию.

Кроме того, недостоверные показания одометра приводят к снижению уровня безопасности эксплуатации ТС, финансовым потерям добросовестных покупателей, а также снижению поступлений в бюджет при таможенном оформлении.

От "скрученных" одометров страдают как рядовые граждане, так и государство. Фото: newspress.co.uk

Законопроект №4039 от 02.09.2020 г. "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины "О дорожном движении" относительно предотвращения мошенничества с показателями одометров транспортных средств" предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 121-3.

Она предусматривает следующее:

– штраф в размере 3200 грн (200 необлагаемых минимумов доходов граждан) – за эксплуатацию ТС с неработающим одометром;

– штраф в размере 8500 грн (500 н.м.д.г.) за эксплуатацию ТС с показаниями одометра меньшими, чем последние зафиксированные в ЕГРТС;

– штраф в размере 17000 грн (1000 н.м.д.г.) за эксплуатацию ТС при первой государственной регистрации с показаниями одометра меньшими, чем указанные в таможенной декларации;

– штраф в размере 34000 грн (2000 н.м.д.г.) за незаконное уменьшение показаний одометра ТС, а также повторное совершение аналогичного нарушения в течение года лицом, которое ранее уже было подвергнуто административному взысканию.

Кроме того, законопроект №4039 предполагает внесение изменений в Закон Украины "Про дорожное движение". В частности, депутаты предлагают при государственной регистрации ТС сверять, фиксировать и, при необходимости, проверять показания одометра. А также при обязательном техническом контроле ТС сверять и фиксировать показатели одометра в ЕГРТС.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в соцсети напомнили о штрафах за езду на автомобилях на иностранной регистрации.