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4 ноября • обновлено в 12:30
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Автокресло спасло младенца! В Бердичеве произошло жуткое ДТП с переворотом

1.2т Читать материал на украинском

В жестком ДТП, произошедшем 3 ноября в городе Бердичеве, столкнулись два автомобиля. В одном из них находился младенец, который не пострадал благодаря детскому автокреслу.

Как сообщает Бердичів.biz, авария произошла на пересечении улиц Садовой и Героев Украины. Два минивэна столкнулись на перекрестке: водитель Renault, нарушив правила ПДД, не пропустил Fiat, который от удара перевернулся на крышу.

Из-за сильного удара автомобиль с маленьким ребенком опрокинулся на крышу

Из-за сильного удара автомобиль с маленьким ребенком опрокинулся на крышу

berdichev.biz

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В салоне авто кроме водителя находились две женщины и маленький ребенок, который сосем не пострадал благодаря специальному креслу. Взрослые же получили легкие травмы, которые не потребовали госпитализации.

В ДТП в Бердичеве никто не пострадал

В ДТП в Бердичеве никто не пострадал

berdichev.biz

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Стало известно, почему появился новый закон, предусматривающий штрафы за перевозку детей без специальных автомобильных кресел.

  • Защитить жизнь ребенка в авто поможет правильно подобранное кресло. Важные советы, как найти подходящий вариант.

  • Автор соответствующего закона сообщил, что штрафы за перевозку детей без специальных кресел в обязательном порядке коснутся и такси. Также парламентарий прояснил ситуацию с общественным транспортом.

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Темы
Детская безопасность Новости автомира
Место
Украина
Теги
авто новости ДТП дети безопасность
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