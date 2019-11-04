Автокресло спасло младенца! В Бердичеве произошло жуткое ДТП с переворотом

В жестком ДТП, произошедшем 3 ноября в городе Бердичеве, столкнулись два автомобиля. В одном из них находился младенец, который не пострадал благодаря детскому автокреслу.
Как сообщает Бердичів.biz, авария произошла на пересечении улиц Садовой и Героев Украины. Два минивэна столкнулись на перекрестке: водитель Renault, нарушив правила ПДД, не пропустил Fiat, который от удара перевернулся на крышу.
Из-за сильного удара автомобиль с маленьким ребенком опрокинулся на крышу
berdichev.biz
В салоне авто кроме водителя находились две женщины и маленький ребенок, который сосем не пострадал благодаря специальному креслу. Взрослые же получили легкие травмы, которые не потребовали госпитализации.
В ДТП в Бердичеве никто не пострадал
berdichev.biz
Как сообщал OBOZREVATEL:
Стало известно, почему появился новый закон, предусматривающий штрафы за перевозку детей без специальных автомобильных кресел.
Защитить жизнь ребенка в авто поможет правильно подобранное кресло. Важные советы, как найти подходящий вариант.
Автор соответствующего закона сообщил, что штрафы за перевозку детей без специальных кресел в обязательном порядке коснутся и такси. Также парламентарий прояснил ситуацию с общественным транспортом.
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