Осталось 19: гонщик уничтожил редкое авто за $1,5 млн

Бывший гонщик Формула-1 Адриан Сутиль за рулем своего McLaren Senna LM с оценочной стоимостью $1,5 миллиона попал в очень дорогое ДТП. Скорее всего, суперкар не подлежит восстановлению.

Всего производитель подготовил 20 экземпляров McLaren Senna LM. Таким образом, британский суперкар можно назвать одним из наиболее редких автомобилей в мире. Каждый из них уже обладает коллекционной ценностью.

Теперь таких машин в мире осталось 19 штук. Тем не менее, разбитый суперкар можно продать другому владельцу аналогичной модели в качестве донора запчастей. Тем более, что удар при аварии пришелся на переднюю часть, а расположенный в центральной части кузова двигатель не пострадал.

Бывший гонщик Формула-1 Адриан Сутиль разбил свой редкий McLaren Senna LM. Фото: Instagram.com/robgilles

McLaren Senna LM оснащен твин-турбо V8 мощностью 825 л.с. Видимо, Адриан Сутиль не сумел справиться с этим "монстром".

Так выглядит целый McLaren Senna LM. Фото: topgear.nl

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, недавно коллекционную Ferrari F40 за два миллиона долларов разбили в ДТП между деревьями.