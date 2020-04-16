Toyota выпустила бюджетный Land Cruiser для избранных

В последнее время Toyota стала чаще выпускать спецверсии своего легендарного Land Cruiser (по случаю его 60-летия). Но если раньше это были более дорогие модификации, которые добавляли излишней роскоши, то теперь всё с точностью до наоборот.

В прошлом году японская компания вывела на рынок особую модификацию с приставкой Heritage Edition в названии – улучшенный "Крузак", предназначенный для США. Позднее похожая машина была сделана в ограниченном количестве для Австралии (больше хрома, плюс появился багажник на крыше). Наконец, буквально на днях Тойота представила ещё один внедорожник Land Cruiser 200 серии Heritage Edition – для покупателей из Объединенных Арабских Эмиратов. И отличается он тем, что сделан под стиль "ретро" и имеет более привлекательный ценник (не такой дорогой, как обычная версия).

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition global.toyota

Данная модификация выполнена на манер классических Land Cruiser 70 и 80 – это было достигнуто за счёт специальных наклеек на кузове, отсылающих к "той" эпохе, а также новой двери багажника – вместо одной подъемной была установлена двустворчатая распашная дверца. Также автомобиль получил "раритетный" заводской воздушный компрессор для подкачки колес, стальную табличку с индивидуальным номером (всего будет выпущено 20 таких "Крузаков") и вышитую надпись "Heritage Edition" на обивке сидений. Кстати, салон сделан полностью из ткани.

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition global.toyota

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition global.toyota

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition global.toyota

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition global.toyota

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition global.toyota

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition global.toyota

Построен Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition для ОАЭ на базе самых обычных модификаций. Покупателям будут доступны два варианта исполнения: с атмосферным V6, 5-ступенчатой "механикой" и стальными штампованными колесами, а также с безнаддувным V8, 6-скоростной автоматической коробкой и легкосплавными колесами (и те, и другие идут на 17 дюймов).

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition global.toyota

Внедорожник с мотором V6 оценен в $46 200, а с двигателем V8 – $61 200. Для сравнения, "американский" Heritage Edition стоил чуть меньше 90 000 долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о необычном Toyota Land Cruiser, сделанном из дерева.