Главная Новости
16 апреля • обновлено в 10:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Toyota выпустила бюджетный Land Cruiser для избранных

971
Читать материал на украинском

В последнее время Toyota стала чаще выпускать спецверсии своего легендарного Land Cruiser (по случаю его 60-летия). Но если раньше это были более дорогие модификации, которые добавляли излишней роскоши, то теперь всё с точностью до наоборот.

В прошлом году японская компания вывела на рынок особую модификацию с приставкой Heritage Edition в названии – улучшенный "Крузак", предназначенный для США. Позднее похожая машина была сделана в ограниченном количестве для Австралии (больше хрома, плюс появился багажник на крыше). Наконец, буквально на днях Тойота представила ещё один внедорожник Land Cruiser 200 серии Heritage Edition – для покупателей из Объединенных Арабских Эмиратов. И отличается он тем, что сделан под стиль "ретро" и имеет более привлекательный ценник (не такой дорогой, как обычная версия).

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition

global.toyota

Данная модификация выполнена на манер классических Land Cruiser 70 и 80 – это было достигнуто за счёт специальных наклеек на кузове, отсылающих к "той" эпохе, а также новой двери багажника – вместо одной подъемной была установлена двустворчатая распашная дверца. Также автомобиль получил "раритетный" заводской воздушный компрессор для подкачки колес, стальную табличку с индивидуальным номером (всего будет выпущено 20 таких "Крузаков") и вышитую надпись "Heritage Edition" на обивке сидений. Кстати, салон сделан полностью из ткани.

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition

global.toyota

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition

global.toyota

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition

global.toyota

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition

global.toyota

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition

global.toyota

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition

global.toyota

Построен Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition для ОАЭ на базе самых обычных модификаций. Покупателям будут доступны два варианта исполнения: с атмосферным V6, 5-ступенчатой "механикой" и стальными штампованными колесами, а также с безнаддувным V8, 6-скоростной автоматической коробкой и легкосплавными колесами (и те, и другие идут на 17 дюймов).

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition

Toyota Land Cruiser 200 Heritage Edition

global.toyota

Внедорожник с мотором V6 оценен в $46 200, а с двигателем V8 – $61 200. Для сравнения, "американский" Heritage Edition стоил чуть меньше 90 000 долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о необычном Toyota Land Cruiser, сделанном из дерева.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Toyota внедорожник новые авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 130 тысяч.

  • Аптеки заполонили экспресс-тесты на COVID-19, но это – деньги на ветер

  • Откуда взялся коронавирус: в США узнали о нулевом пациенте из Китая

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги