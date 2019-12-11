Особую BMW E30 оценили дороже новой BMW 7

BMW 3-Series в кузове E30 имеет много поклонников. Недавно в продаже появилась особая версия этого авто, которая на 100% может заинтересовать каждого из них! Правда, стоит она недешево...

Речь идет о спортивном купе M3 E30 Sport Evolution. Как выяснил OBOZREVATEL, всего было построено 600 штук таких авто, причем выпуск машины был ограничен всего одним годом – 1990-м. И вот как раз один из этих эксклюзивов сейчас выставлен на продажу в Германии.

BMW M3 E30 за 134 900 евро AutoScout24

У автомобиля низкий пробег и отличное состояние. Как сказано в объявлении, за все годы он наездил всего 91 400 километров и, по словам дилера, находится в отличном состоянии. И фотографии это подтверждают: черный спортивный Evo сияет как новый, у него безупречный внешний вид как внутри, так и снаружи.

BMW M3 E30 за 134 900 евро AutoScout24

BMW M3 E30 за 134 900 евро AutoScout24

В свое время Sport Evolution стал кульминацией серии E30. Автомобиль оснащался четырехцилиндровым 2,5-литровым двигателем мощностью 238 л.с. (для сравнения, у обычной "тридцатки" был 195-сильный мотор на 2,3 л) и комплектовался аэродинамическим обвесом с передним и задним спойлерами. Кроме того, у него были облегченные колеса, более прочная тормозная система и заниженная на 10 мм подвеска.

BMW M3 E30 за 134 900 евро AutoScout24

В интерьере BMW M3 E30 Sport Evolution также спортивен: тут установлены ковшеобразные сиденья, ремни красного цвета, руль с замшевой обмоткой. Любой, кто садится в это авто, может почувствовать себя гонщиком.

BMW M3 E30 за 134 900 евро AutoScout24

Исходя из всего вышесказанного, не стоит удивляться, что машину оценили соответствующим образом: в 134 900 евро. Для сравнения, это на 12 000 евро больше, чем просят за новую BMW 7-Series в топовой комплектации.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, на продажу выставили неизвестный Mercedes W140 – с заводским двигателем 7.0 V12.

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