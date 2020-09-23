ОСАГО может не покрыть весь ущерб по ДТП: почему и как увеличить лимит

В идеале автогражданка, более известна как ОСАГО, должна полностью защищать всех участников ДТП: потерпевшего — от убытков, виновника — от расходов на выплату компенсации. Но на практике страховой защиты порою не хватает. А все потому, что у нее есть лимит.

В тонкостях ОСАГО, о которых знают далеко не все водители, разобрался OBOZREVATEL.

На сегодняшний день ОСАГО покрывает ущерб по имуществу только на сумму до 130 000 грн. И если повреждения при ДТП незначительные или средней степени, этих денег, скорее всего, хватит на возмещение компенсации. Но если авария произошла серьезная, то расходы могут выйти за рамки этого "бюджета".

В таком случае, дополнительные расходы ложатся на плечи виновника ДТП. Например, если ущерб по ДТП оценили в 350 000 грн, страховая выплатит 130 000 грн, а остальные 220 000 грн придется заплатить из своего кармана.

Но есть другой путь решения. При покупке основного полиса ОСАГО автомобилист может оформить ДГО – дополнительное страхование гражданской ответственности, или по простому – дополнительное покрытие.

Размер такого дополнительного покрытия составляет от 100 000 до 1 000 000 млн грн. В зависимости от компании-страховщика ДГО стоит от 250 до 960 грн. Например, дополнительное покрытие в 200 000 грн обойдется примерно в 260-300 грн в год, а в 500 000 грн – 465-485 грн.

То есть, в случае ДТП происходит выплата не только по автогражданке, но и по дополнительному полису ДГО. Например, если стоимость повреждения автомобиля составляет те же 350 тыс. грн., то по автогражданке будет выплачено 130 тыс. грн., а остальные 220 000 грн – по ДГО. При условии, конечно, что хватит выбранного размера дополнительного покрытия (в данном случае это может опция, например, доппокрытие на 250 000 грн).

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