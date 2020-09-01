В сети показали минивэн ЗАЗ, о котором мало кто знал

В соцсети Facebook появились фото уникальной модели ЗАЗ – минивэна, созданного на базе знаменитого "горбатого Запорожца" (ЗАЗ-965). Это была довольно перспективное авто, но на конвейер его так и не отправили.

О малоизвестной машине отечественного автопроизводителя рассказало Facebook-сообщество "Українські Автомобілі".

ВНИИТЭ "Макси". Фото: facebook.com/ukrainiancars

ВНИИТЭ "Макси" (именно так он и назывался) появился на свет в 1967 году. В его основу лег стандартный ЗАЗ-965А, причем размеры автомобиля остались на том же уровне – вид минивэна ему придали за счет кузова вагонного типа и пары широких раздвижных дверей. Это существенно увеличило объем внутреннего пространства и облегчило доступ в салон, в котором располагалось четыре анатомических кресла.

ВНИИТЭ "Макси". Фото: firstgear.ua

Также "Макси" выделялся нетипичной подвеской с высоко расположенными торсионами, боковыми вентиляционными каналами для охлаждения двигателя, располагающимися в задних стойках, а также поперечной рамой безопасности, которая защитила водителя и переднего пассажира при столкновении со встречным транспортом.

ВНИИТЭ "Макси". Фото: facebook.com/ukrainiancars

Мотор у "Макси" стандартный, от ЗАЗ-965. Но поскольку минивэн был более легким (весил всего 650 кг), его 27 л.с. вполне хватало для набора скорости в 120 км/ч.

ВНИИТЭ "Макси". Фото: firstgear.ua

До наших дней уникальный минивэн дожил лишь в виде стеклопластиковых панелей.

ВНИИТЭ "Макси". Фото: facebook.com/ukrainiancars

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине выставили на продажу спорткар ZAZerati.