Опубликованы фото, как 4 000 новых автомобилей Hyundai и Kia режут на металл

В сети появились фото процесса утилизации затонувшего корабля, который перевозил 4 200 новых автомобилей марок Hyundai, Kia Chevrolet и Dodge. Согласно принятому плану ликвидации последствий, судно должны порезать на металл вместе с машинами.

Инцидент произошел еще в сентябре 2019 года. 200-метровый корабль-автовоз MV Golden Ray вышел с грузом из порта Брансуик, штат Джорджия, США, и практически сразу опрокинулся. Как позднее стало известно, на его борту произошел пожар. Теоретически автомобили можно было бы спасти, однако этого делать не стали по экономическим соображениям, пишет Jalopnik.

Начался процесс утилизации корабля, который перевозил свыше 4 000 автомобилей, но потерпел крушение Jalopnik

В итоге, MV Golden Ray решили распилить на восемь частей, после чего вывезти их из вместе с уничтоженными машинами. В дальнейшем груз будет отправлен на переработку.

Эвакуировать машины оказалось слишком дорого, поэтому их решили уничтожить вместе с кораблем Jalopnik

Кроме Hyundai и Kia, на борту также находились Chevrolet и Dodge Jalopnik

Многие авто получили серьезные повреждения еще на момент крушения Jalopnik

Процесс утилизации корабля начался буквально на днях, именно этот момент и запечатлен на снимках. Основную работу выполняет гигантская цепная пила с мостовым краном, установленная на двух баржах. Она режет автовоз на части, после чего грузит металл на другие суда (грузоподъемность конструкции составляет до 7 500 тонн), задача которых уже состоит в том, чтобы доставить металлолом на берег.

Корабль режут на 8 ровных частей вместе с машинами Jalopnik

Конструкция (пила + кран), которая режет судно на металл Jalopnik

Что же касается экипажа MV Golden Ray, состоящего из 24 человек, его спасли еще сразу же после крушения.