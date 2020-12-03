Опубликованы фото, как 4 000 новых автомобилей Hyundai и Kia режут на металл
В сети появились фото процесса утилизации затонувшего корабля, который перевозил 4 200 новых автомобилей марок Hyundai, Kia Chevrolet и Dodge. Согласно принятому плану ликвидации последствий, судно должны порезать на металл вместе с машинами.
Инцидент произошел еще в сентябре 2019 года. 200-метровый корабль-автовоз MV Golden Ray вышел с грузом из порта Брансуик, штат Джорджия, США, и практически сразу опрокинулся. Как позднее стало известно, на его борту произошел пожар. Теоретически автомобили можно было бы спасти, однако этого делать не стали по экономическим соображениям, пишет Jalopnik.
В итоге, MV Golden Ray решили распилить на восемь частей, после чего вывезти их из вместе с уничтоженными машинами. В дальнейшем груз будет отправлен на переработку.
Процесс утилизации корабля начался буквально на днях, именно этот момент и запечатлен на снимках. Основную работу выполняет гигантская цепная пила с мостовым краном, установленная на двух баржах. Она режет автовоз на части, после чего грузит металл на другие суда (грузоподъемность конструкции составляет до 7 500 тонн), задача которых уже состоит в том, чтобы доставить металлолом на берег.
Что же касается экипажа MV Golden Ray, состоящего из 24 человек, его спасли еще сразу же после крушения.
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