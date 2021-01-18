Определены самые популярные цвета среди украинских автолюбителей

За прошлый год в Украине было зарегистрировано около 440 тысяч легковых автомобилей, большая часть которых были серого цвета.

Об этом сообщает Ассоциации "Укравтопром". Итак, по итогам 2020 года, в Украину ввезли 353,4 тысяч подержанных иномарок. Среди них доминирующим оказался серый цвет. По оценке аналитиков, в различные оттенки серого были выкрашены 38% ввезенных авто, а лидером стал Renault Megane.

Среди 85,5 тысяч покупателей, которые предпочли приобрести новый автомобиль, из всей палитры цветов серый выбрали около 26% покупателей. Наиболее многочисленным из них стал кроссовер Toyota RAV4.

Из всего многообразия цветовой палитры, украинские автолюбители предпочитают серый, черный или белый цвета newspressuk.com

Среди новых легковых автомобилей самым ходовым цветом стал белый. Каждый третий новый автомобиль, получивший украинские номера в 2020 году, был окрашен в этот цвет. Чаще других в "белых одеждах" выбирали кроссовер Renault Duster. Среди подержанных иномарок белые машины заняли третье место с результатом 14%. А наиболее наибольшее количество симпатий украинцев в этом цвете завоевал Volkswagen Passat.

Около 25% ввезенных б/у иномарок были черными. Здесь наибольшее количество регистраций у Volkswagen Passat. Черный выбрали и 15% покупателей новых машин, а наиболее востребованным он был для внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.

На четвертом месте как в сегменте новых (9%), так и подержанных (12%) иномарок – синий цвет. В первом случае в лидеры вышел Kia Sportage, а среди машин б/у – VW Golf.

Пятое место предпочтений украинских автолюбителей разделили между собой красный и коричневый цвета. Первый доминировал в сегменте подержанных машин (6%), а чаще всего в таком цвете выбирали Renault Megane. Коричневый предпочли 7% покупателей новых авто, а наибольшей популярностью в этом цвете пользовался Renault Duster.

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