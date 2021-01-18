Определены самые популярные цвета среди украинских автолюбителей

За прошлый год в Украине было зарегистрировано около 440 тысяч легковых автомобилей, большая часть которых были серого цвета.

Об этом сообщает Ассоциации "Укравтопром". Итак, по итогам 2020 года, в Украину ввезли 353,4 тысяч подержанных иномарок. Среди них доминирующим оказался серый цвет. По оценке аналитиков, в различные оттенки серого были выкрашены 38% ввезенных авто, а лидером стал Renault Megane.

Среди 85,5 тысяч покупателей, которые предпочли приобрести новый автомобиль, из всей палитры цветов серый выбрали около 26% покупателей. Наиболее многочисленным из них стал кроссовер Toyota RAV4.

Среди новых легковых автомобилей самым ходовым цветом стал белый. Каждый третий новый автомобиль, получивший украинские номера в 2020 году, был окрашен в этот цвет. Чаще других в "белых одеждах" выбирали кроссовер Renault Duster. Среди подержанных иномарок белые машины заняли третье место с результатом 14%. А наиболее наибольшее количество симпатий украинцев в этом цвете завоевал Volkswagen Passat.

Около 25% ввезенных б/у иномарок были черными. Здесь наибольшее количество регистраций у Volkswagen Passat. Черный выбрали и 15% покупателей новых машин, а наиболее востребованным он был для внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.

На четвертом месте как в сегменте новых (9%), так и подержанных (12%) иномарок – синий цвет. В первом случае в лидеры вышел Kia Sportage, а среди машин б/у – VW Golf.

Пятое место предпочтений украинских автолюбителей разделили между собой красный и коричневый цвета. Первый доминировал в сегменте подержанных машин (6%), а чаще всего в таком цвете выбирали Renault Megane. Коричневый предпочли 7% покупателей новых авто, а наибольшей популярностью в этом цвете пользовался Renault Duster.

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