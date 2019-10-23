Определены претенденты на звание Автомобиль года в Европе

В 2019 победителем стал электромобиль Jaguar I-Pace, теперь же предстоит выбрать Автомобиль года в Европе 2020 года.
Как сообщает Car of the Year, победителя определят из 35 номинантов, заявленных в первом туре. К концу ноября жюри выберет семь финалистов. Пока же мы можем познакомиться со списком претендентов.
Renault Captur
group.renault.com
Участники конкурса Автомобиль года-2020:
Audi e-tron quattro
BMW 1 Series
BMW Z4
BMW X6
BMW X7
DS 3 Crossback
Ferrari F8 Tributo
Ford Puma
Kia e-Soul
Mazda 3
Mazda CX-30
Mercedes CLA
Mercedes EQC
Mercedes GLB
Mercedes GLS
Nissan Juke
Opel Corsa
Peugeot 208
Porsche 911
Porsche Taycan
Range Rover Evoque
Renault Captur
Renault Clio
Renault Zoe
Skoda Kamiq
Skoda Scala
SsangYong Korando
Subaru Forester
Tesla Model 3
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota RAV4
Toyota Supra
Volkswagen Golf
Volkswagen T-Cross
Mercedes-Benz GLB
www.mercedes-benz.com
Условия для участия довольно простые: автомобиль должен отправиться в продажу до конца 2019 года в как минимум пяти европейских странах. Интересно, что в списке есть и новый VW Golf 2020, который пока не был представлен официально. Автомобиль покажут до конца года, но он еще должен успеть отправиться на рынок.
VW Golf
http://www.volkswagen.com
Не стоит сомневаться в том, что немцы все сделают вовремя, ведь Фольксваген Гольф — один из фаворитов состязания.
SsangYong Korando
http://www.smotor.com
Mazda CX-30
www.mazda.com
Ford Puma
www.ford.com
Opel Corsa
www.opel.com
Mercedes EQC
www.mercedes-benz.com
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