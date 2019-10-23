Определены претенденты на звание Автомобиль года в Европе

В 2019 победителем стал электромобиль Jaguar I-Pace, теперь же предстоит выбрать Автомобиль года в Европе 2020 года.

Как сообщает Car of the Year, победителя определят из 35 номинантов, заявленных в первом туре. К концу ноября жюри выберет семь финалистов. Пока же мы можем познакомиться со списком претендентов.

Renault Captur group.renault.com

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Участники конкурса Автомобиль года-2020:

Audi e-tron quattro

BMW 1 Series

BMW Z4

BMW X6

BMW X7

DS 3 Crossback

Ferrari F8 Tributo

Ford Puma

Kia e-Soul

Mazda 3

Mazda CX-30

Mercedes CLA

Mercedes EQC

Mercedes GLB

Mercedes GLS

Nissan Juke

Opel Corsa

Peugeot 208

Porsche 911

Porsche Taycan

Range Rover Evoque

Renault Captur

Renault Clio

Renault Zoe

Skoda Kamiq

Skoda Scala

SsangYong Korando

Subaru Forester

Tesla Model 3

Toyota Camry

Toyota Corolla

Toyota RAV4

Toyota Supra

Volkswagen Golf

Volkswagen T-Cross

Mercedes-Benz GLB www.mercedes-benz.com

Условия для участия довольно простые: автомобиль должен отправиться в продажу до конца 2019 года в как минимум пяти европейских странах. Интересно, что в списке есть и новый VW Golf 2020, который пока не был представлен официально. Автомобиль покажут до конца года, но он еще должен успеть отправиться на рынок.

VW Golf http://www.volkswagen.com

Не стоит сомневаться в том, что немцы все сделают вовремя, ведь Фольксваген Гольф — один из фаворитов состязания.

SsangYong Korando http://www.smotor.com

Mazda CX-30 www.mazda.com

Ford Puma www.ford.com

Opel Corsa www.opel.com

Mercedes EQC www.mercedes-benz.com

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