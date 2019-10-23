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23 октября • обновлено в 18:08
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Определены претенденты на звание Автомобиль года в Европе

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В 2019 победителем стал электромобиль Jaguar I-Pace, теперь же предстоит выбрать Автомобиль года в Европе 2020 года.

Как сообщает Car of the Year, победителя определят из 35 номинантов, заявленных в первом туре. К концу ноября жюри выберет семь финалистов. Пока же мы можем познакомиться со списком претендентов.

Renault Captur

Renault Captur

group.renault.com

Новости
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Участники конкурса Автомобиль года-2020:

  • Audi e-tron quattro

  • BMW 1 Series

  • BMW Z4

  • BMW X6

  • BMW X7

  • DS 3 Crossback

  • Ferrari F8 Tributo

  • Ford Puma

  • Kia e-Soul

  • Mazda 3

  • Mazda CX-30

  • Mercedes CLA

  • Mercedes EQC

  • Mercedes GLB

  • Mercedes GLS

  • Nissan Juke

  • Opel Corsa

  • Peugeot 208

  • Porsche 911

  • Porsche Taycan

  • Range Rover Evoque

  • Renault Captur

  • Renault Clio

  • Renault Zoe

  • Skoda Kamiq

  • Skoda Scala

  • SsangYong Korando

  • Subaru Forester

  • Tesla Model 3

  • Toyota Camry

  • Toyota Corolla

  • Toyota RAV4

  • Toyota Supra

  • Volkswagen Golf

  • Volkswagen T-Cross

Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB

www.mercedes-benz.com

Условия для участия довольно простые: автомобиль должен отправиться в продажу до конца 2019 года в как минимум пяти европейских странах. Интересно, что в списке есть и новый VW Golf 2020, который пока не был представлен официально. Автомобиль покажут до конца года, но он еще должен успеть отправиться на рынок.

VW Golf

VW Golf

http://www.volkswagen.com

Не стоит сомневаться в том, что немцы все сделают вовремя, ведь Фольксваген Гольф — один из фаворитов состязания.

SsangYong Korando

SsangYong Korando

http://www.smotor.com

Mazda CX-30

Mazda CX-30

www.mazda.com

Ford Puma

Ford Puma

www.ford.com

Opel Corsa

Opel Corsa

www.opel.com

Mercedes EQC

Mercedes EQC

www.mercedes-benz.com

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Новости автомира
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новости авто BMW Mercedes-Benz Toyota Volkswagen Skoda Renault
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