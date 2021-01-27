Определен самый безопасный автомобиль по результатам краш-тестов

Хэтчбек Volkswagen ID.3 признали самым безопасным автомобилем. К такому выводу пришли по результатам краш-тестов в Euro NCAP в партнерстве с Thatcham Research.

ID.3 является первым в новой линейке электромобилей (EV). Об этом сообщает сайт What car. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Volkswagen получил максимальную пятизвездочную оценку за то, что стандартная комплектация ID.3 имеет очень безопасную конструкцию и новейшие технологии активной безопасности.

Отмечается, что испытания авто стали жестче, чем когда-либо. В частности, в тесте на лобовое столкновение мобильный прогрессивный деформирующий барьер (MPDB) заменили на статистический барьер.

Volkswagen ID.3 – безопаснее авто в мире What car

В испытании автомобиль и барьер для краш-теста движутся навстречу друг другу со скоростью 49 километров в час. От их удара определяется, какой ущерб автомобиль наносит другому транспортному средству и его пассажирам во время столкновения.

Тесты теперь также измеряют влияние на тех, кто находится на противоположной от удара стороне. По статистике именно эти пассажиры входят в 30% погибших от аварий с боковым столкновением.

ID.3 стал самым безопасным автомобилем 2020 года. В краш-тестах он набрал 89% в защите пассажиров-детей и 87% в защите взрослых. Таких показателей ему удалось достичь благодаря передней центральной подушке безопасности, которая не позволяет людям биться головой друг в друга во время бокового удара.

Автомобиль также хорошо прошел испытания своих активных систем безопасности, направленных на предотвращение столкновения. В стандартной комплектации он имеет систему автоматического экстренного торможения (AEB), которая способна предотвращать столкновения в различных ситуациях, когда ID.3 приближается к другим автомобилям. Это также помогает избегать велосипедистов и пешеходов, которые появляются сбоку и перед машиной.

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