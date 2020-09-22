Opel представил новый кроссовер Mokka: подробности и цены

В Германии состоялась мировая презентация нового кроссовера Opel Mokka.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новинку представил в штаб-квартире компании в Рюссельсхайме руководитель Opel, Михаель Лошшеллер.

Вторая генерация кроссовера во многом является знаковой для немецкого бренда. Именно Mokka первым примерил новое "лицо" марки – Opel Vizor, а также инновационный кокпит – Pure Panel. Кроме того, новинка станет первым кроссовером марки, который будет доступен сразу с традиционными ДВС и в электрической модификации Mokka-e.

Дизайн нового поколения Opel Mokka привлекает своими гармоничными пропорциями и вниманием к мелким деталям. Короткие свесы и мощная стать формирует образ компактного современного кроссовера. Длина новинки достигает 4,15 м, а просторный салон вмещает 5 человек.

Наиболее яркой особенностью экстерьера новинки является фирменное "лицо" Opel Vizor –объединенные в горизонтальной плоскости светотехника и облицовка радиатора.

Яркий и эмоциональный внешний вид Mokka продолжается в инновационном интерьере Pure Panel. Главными элементами салона стали два широких цифровых дисплея – 12-дюймовый экран приборной шкалы и тачскрин информационно-развлекательной системы, диагональ которого в зависимости от версии – 7 или 10 дюймов.

Само название кокпита предполагает, что дизайн выполнен в стилистике минимализма. Количество кнопок на центральной консоли сведено до минимума, а управление большинством функций и систем возложено на сенсорный экран.

"В новой Mokka мы как будто переосмыслили Opel. Весь автомобиль спроектирован с нуля тут, в Рюссельхайме. Вся команда работала с неиссякаемым энтузиазмом и непоколебимой приверженностью, чтобы привести Opel к яркому и захватывающему будущему. С началом продаж Mokka будет доступна в дизельной, бензиновой и электрической версии – выбор за покупателем", – заявил Михаель Лошшеллер, генеральный директор Opel.

Помимо электрической Mokka-e для новинки будут предложены высокоэффективные бензиновые и дизельные моторы мощностью от 100 до 130 л.с. В зависимости от типа и мощности мотора в паре с ним будет трудиться 6-ступенчатая "механика" или 8-ступенчатый "автомат".

Новинка уже доступна для предварительного заказа и продаж в Германии, а несколько позже станет доступна для продажи в других странах Европы и всего мира. Стоимость базовой версии с обычным ДВС стартует с отметки в 19 990 евро. Электрическая Mokka-e предлагается по цене от 32 990 евро (или 23 420 евро с учетом местных субсидий).

Цены и комплектации для украинского рынка пока в стадии формирования и будут оглашены позже. По предварительным данным первые поставки новой Mokka ожидаются в 2021 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Opel расширяет линейку коммерческих моделей, доступных для украинских покупателей.