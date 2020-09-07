Opel Movano готовится к украинскому дебюту

Самый крупный представитель коммерческой линейки Opel – модель Movano – готовится к своему дебюту в Украине.

Официальные дилеры уже принимают заказы на новинку. Об этом сообщает пресс-служба компании.

2020 Opel Movano. Фото: opel.ua

Бренд Opel активно расширяет линейку коммерческих автомобилей, которые доступны украинским покупателям. Так, в начале 2020 года уже стартовали продажи компактной модели Opel Combo Cargo, среднеразмерного фургона Vivaro и его грузопассажирской версии Vivaro Crew Cab. Теперь пришло время для флагмана коммерческой гаммы – фургона Movano. Начиная с сентября автомобиль доступен для заказа у официальных дилеров в Украине.

2020 Opel Movano. Фото: opel.ua

Автомобиль доступен в двух версиях – L2 или L3 – которые отличаются длиной кузова и размером колесной базы. Так, вариант L2 имеет длину 5,55 м и колесную базу 3,68 м, а вариант L3 – 6,2 и 4,33 м соответственно. Максимальный полезный объем грузового отделения – до 12,5 м3, а максимальная грузоподъемность достигает 1535 кг.

2020 Opel Movano. Фото: opel.ua

Для удобства погрузки/выгрузки сзади установлены распашные дверцы, которые открываются на 270 градусов. С правой стороны предусмотрена крупная сдвижная дверь. Кабина отделена от грузового отсека металлической перегородкой.

2020 Opel Movano. Фото: opel.ua

Все версии фургона Opel Movano, доступные в Украине, оснащаются 2,3-литровым турбодизелем и 6-ступенчатой "механикой". Данный мотор развивает мощность 125 л.с. и крутящий момент 310 Нм. Средний расход топлива автомобиля с таким силовым агрегатом составляет 7,8 л/100 км. Помимо топливной экономичности еще одним приятным аспектом является фирменная гарантия на 2 года без ограничения пробега. Стоимость новинки стартует с отметки 870200 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Opel представила полностью электрическую версию модели Vivaro.