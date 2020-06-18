Opel Manta отмечает 50-летие

В этом году компания Opel отмечает полувекой юбилей спортивного купе Manta.

Возможно, никто не придал бы этому событию такого значения, если бы новый дизайнерский стиль Opel Vizion не был бы вдохновлен этой моделью.

Ареал обитания манты – разновидности крупных морских скатов – простирается от побережья Балтики до американских берегов Тихого океана. Первооткрывателем "Ската из Рюссельсхайма" был главный дизайнер Opel Джордж Галлион.

Дизайнер Джордж Галлион int-media.opel.com

Субботним утром 1969 года Галлион сел в самолет и отправился в Париж с секретной миссией. Американский дизайнер компании Opel договорился о встрече с командой французского исследователя мирового океана Жака-Ива Кусто.

"Мы выбрали название Manta. В то время названия животных для авто были очень популярны, например, в США большим успехом пользовались Ford Mustang и Corvette Stingray. Подобным автомобилем для Opel стала Manta. Всего за десять дней мы должны были нарисовать эмблему для новинки, но никаких подходящих эскизов у нас не было", – рассказывает спустя 51 год после своей парижской миссии Джордж Галлион.

Opel Manta int-media.opel.com

Галлион сел в самолет и по прибытии во французскую столицу принялся изучать фотоматериалы Кусто. Он просматривал их часами пока наконец не нашел фото, на котором гигантский скат снят снизу на фоне яркой поверхности. Бинго! То, что надо! Хороший улов! Так Opel Manta получил свою индивидуальность и хромированную эмблему в виде ската на передних крыльях.

Эмблема в виде ската int-media.opel.com

Премьера спортивного купе с эмблемой "морского дьявола" состоялась в сентябре 1970 года. За первый год продаж, только в Германии компания Opel передала клиентам 56 200 Manta. Всего же было выпущено 498 553 экземпляров.

Opel Manta int-media.opel.com

Платформу, подвеску и двигатели Manta унаследовал от модели Ascona. Автомобиль оснащался новым 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 68 л.с., а в исполнении "S" – 80 л.с. Самым мощным двигателем в Manta был четырехцилиндровый 1,9 S мощностью 90 л.с., который также устанавливался на Opel Rekord.

Opel Manta int-media.opel.com

С 1972 года Manta в базовой комплектации оснащалась 1,2-литровым мотором мощностью 60 л.с. В ноябре того же года модельный ряд дополнила Manta Berlinetta с богатым оснащением. Спортивное рулевое колесо, обогреваемое заднее стекло, галогенные фары, электрические омыватели лобового стекла и виниловая обивка потолка в Berlinetta входили в базовую комплектацию. В течение пяти лет производства модели были выпущены многочисленные спецверсии: Holiday, Plus, Swinger и Sommer Bazar.

Opel Manta int-media.opel.com

В 1974 году появилась Manta GT/E, 1,9-литровый двигатель которой был оснащен системой впрыска Bosch L-Jetronic и развивал мощность 105 л.с. Следуя тенденции того времени, в Manta GT/E отказались от хромированных декоративных элементов, заменив их на черные матовые. В апреле 1975 года, незадолго до премьеры Manta B, была выпущена последняя специальная модель Manta Black Magic, которая базировалась на GT/E и была окрашена в черный цвет с оранжевыми графическими элементами по бокам.

Opel Manta GT/E в исполнении Black Magic int-media.opel.com

В 1975 году состоялась премьера второго поколения модели – Opel Manta B. В семействе появились сразу два варианта кузова: купе и с 1978 года хэтчбек CC (Combi-Coupe) с вытянутой задней частью кузова. Ни одна модель не продержалась на рынке так долго без изменений, как Manta B – представленное осенью 1975 года второе поколение Opel Manta выпускалось вплоть до 1988 года. В общей сложности с конвейера сошли 557 940 экземпляров Manta B.

Opel Manta В дебютировала в 1975 году int-media.opel.com

Как и прежде, купе имело общую платформу, подвеску и трансмиссию с седаном Ascona. Ассортимент четырехцилиндровых двигателей в Manta B на протяжении всего периода производства модели включал в себя 14 вариантов с рабочим объемом от 1,2 до 2,4 литра и мощностью от 55 до 144 л.с.

Постоянно выпускающиеся новые модели и двигатели дополняли и расширяли модельный ряд, не давая ему устареть. С Manta B тесно связаны такие известные аббревиатуры вариантов комплектации, как SR, Berlinetta, GT, GT/J и GT/E. В 1979 году новые двигатели с верхним распределительным валом сменили старые силовые агрегаты с боковым расположением распредвала. Топ-модель GT/E развивала 105 л.с. и 110 л.с. в комплектации с 2,0-литровым мотором, а в 1984 году была переименована в GSi.

Opel Manta GSi int-media.opel.com

Самым редким и мощным представителем семейства стал Manta 400, дебютировавший на Женевском автосалоне в 1981 году. Цифровое обозначение в названии модели указывало на количество выпущенных экземпляров, необходимых для омологации гоночного болида Group 4. Manta 400 оснащалась 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем с двумя верхними распредвалами, с четырьмя клапанами на цилиндр и мощностью 144 л.с.

Гай Колсул и Ален Лопес на Manta 400 в 1984 году одержали победу в зачете моноприводных машин и 4-е место в общем зачете на ралли Париж-Дакар после трех полноприводных автомобилей.

Opel Manta 400 на трассе марафона Париж-Дакар int-media.opel.com

Последними двумя версиями Manta B стали топ-модель GSi и GSi Exclusiv, выпущенные малым тиражом тюнинговым ателье Irmscher. Совокупный объем продаж Manta A и B превысил миллион экземпляров – действительно хороший улов!

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