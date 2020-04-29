Опасный соперник Skoda Octavia из Китая полностью рассекречен

Skoda Octavia является одним из наиболее популярных авто в своем классе. Туда же можно отнести и седаны Toyota Corolla с Ford Fosus. Теперь они все получили сильного китайского соперника.

Baojun RC-5 – плод сотрудничества General Motors и компании SAIC. По размерам и формату кузова (лифтбек) новинка соответствует Skoda Octavia. Но окажется до двух раз дешевле – около $10 000 за базовую версию.

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia media.gm.com

Модель полностью рассекретили на официальных фото. Причем теперь показали даже интерьер. Дизайн Baojun RC-5 получился самобытным, что можно назвать большим плюсом для китайского автомобиля.

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia media.gm.com

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia media.gm.com

То же касается и салона. Внутри новинка ни на кого не похожа, архитектура передней панели кажется продуманной и эргономичной. Небольшое количество физических кнопок в сочетании с крупным экраном мультимедиа и цифровым щитком приборов создают довольно технологичную атмосферу.

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia media.gm.com

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia media.gm.com

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia media.gm.com

Двухцветная отделка салона визуально делает дизайн более "дорогим", хотя такое решение наверняка достанется топовой модификации.

В моторную линейку войдет бензиновый атмосферный 1.5 мощностью 99 л.с. и его турбированная версия на 149 л.с. Скорее всего, в продажу новинка поступит до конца текущего года.

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia media.gm.com

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia media.gm.com

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