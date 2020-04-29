Главная Новости
29 апреля • обновлено в 20:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Опасный соперник Skoda Octavia из Китая полностью рассекречен

853
Читать материал на украинском

Skoda Octavia является одним из наиболее популярных авто в своем классе. Туда же можно отнести и седаны Toyota Corolla с Ford Fosus. Теперь они все получили сильного китайского соперника.

Baojun RC-5 – плод сотрудничества General Motors и компании SAIC. По размерам и формату кузова (лифтбек) новинка соответствует Skoda Octavia. Но окажется до двух раз дешевле – около $10 000 за базовую версию.

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia

media.gm.com

Модель полностью рассекретили на официальных фото. Причем теперь показали даже интерьер. Дизайн Baojun RC-5 получился самобытным, что можно назвать большим плюсом для китайского автомобиля.

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia

media.gm.com

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia

media.gm.com

То же касается и салона. Внутри новинка ни на кого не похожа, архитектура передней панели кажется продуманной и эргономичной. Небольшое количество физических кнопок в сочетании с крупным экраном мультимедиа и цифровым щитком приборов создают довольно технологичную атмосферу.

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia

media.gm.com

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia

media.gm.com

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia

media.gm.com

Двухцветная отделка салона визуально делает дизайн более "дорогим", хотя такое решение наверняка достанется топовой модификации.

В моторную линейку войдет бензиновый атмосферный 1.5 мощностью 99 л.с. и его турбированная версия на 149 л.с. Скорее всего, в продажу новинка поступит до конца текущего года.

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia

media.gm.com

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia

Новый Baojun RC-5 – соперник Skoda Octavia

media.gm.com

Ранее OBOZREVATEL показывал китайскую подделку Toyota Land Cruiser 200.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Skoda SAIC General Motors китайский автомобиль бюджетный автомобиль новые авто авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9866.

    Вылечились: 1103. Умерли: 250.

  • В мире заболели уже более 3,1 миллиона человек, погибли – почти 220 тысяч.

  • В Украине для лечения коронавируса применят новое лекарство: как оно действует.

  • Врачи назвали простой способ профилактики коронавируса: хватит 10 минут.

  • В США раскупили препарат от изжоги. Говорят, помогает в лечении COVID-19.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги