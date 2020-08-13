Опасный "биток из США": на дорогах Киева засняли жуткую BMW

В соцсети Facebook появилось видео, как по оживленному проспекту в Киеве едет необычная BMW. Машина привлекла внимание отсутствием ряда навесных элементов, включая дверей, которых она лишилась, скорее всего, в ДТП.

Соответствующий ролик появился на странице dtp.kiev.ua.

Жуткая BMW на киевских дорогах. Скриншот публикации.

Частично разукомплектованную BMW в движении заснял один из проезжающих мимо автомобилистов. Как видно в ролике, ни водителя, ни пассажиров, не смутил тот факт, что передвигаться на машине в таком состоянии небезопасно.

Судя по всему, данный BMW является битком из США, который недавно доставили в Украину (на это указывают транзитные номера), но не успели отремонтировать.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине уже успели разбить новейший Land Rover за $100 000.