Он уже близко: новый кроссовер Toyota бросит вызов Nissan Juke

Компания Toyota пополнит свою линейку еще одним кроссовером. Речь идет модели малого сегмента B-SUV, которая бросит вызов бестселлерам вроде Nissan Juke и Renault Captur.

Как рассказал изданию Auto Express вице-президент европейского отделения Toyota Мэтт Харрисон, новинка дебютирует совсем скоро. Ее премьера ожидается во второй половине текущего года, а старт продаж – в первом квартале 2021-го. При этом топ-менеджер подчеркнул, что грядущий вседорожник будет позиционироваться как кросс-хетч (а-ля Renault Sandero Stepway), а стоить он будет меньше, чем C-HR.

Toyota C-HR web.motormagazine.co.jp

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Новый кроссовер Тойота разделит шасси с маленьким хетчбэком Toyota Yarais. То есть, в его основу ляжет платформа GA-B — самая маленькая версия архитектуры TNGA. Такая платформа отличается гибкостью компоновки: она позволяет устанавливать спереди подвеску Макферсон, а сзади торсионную балку или "многорычажку" (последняя позволяет выпускать полноприводные версии модели). Длина автомобиля составит чуть больше 4 метров.

Toyota Yaris web.motormagazine.co.jp

Платформа GA-B web.motormagazine.co.jp

Платформа GA-B web.motormagazine.co.jp

Помимо архитектуры. новый B-SUV от Toyota унаследует от Yaris еще ряд компонентов, узлов и агрегатов: линейку двигателей (в которой, среди прочего, есть гибридная силовая установка), мультимедиа с 10-дюймовым экраном, а также стилистику оформления салона.

Предполагаемый внешний вид нового кроссовера utoexpress.co.uk

Предполагаемый внешний вид нового кроссовера utoexpress.co.uk

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