"OldCar-2020": в Киеве состоится крупнейший съезд ретро-автомобилей

Уже совсем скоро яркие раритетные автомобили и мотоциклы съедутся туда, где их давно ожидали, – в Государственный музей авиации имени А.К. Антонова по ул. Медовая, 1. Именно там 12-13 сентября пройдет "Ретрослет OldCar".

Мероприятие будет отличаться от ежегодного фестиваля другим форматом, большим количеством движения и организационными подходами, которые соответствуют всем требованиям Министерства здравоохранения Украины. Изюминкой мероприятия станет пробег старинных автомобилей 12 сентября от Памятника основателям Киева к Музею авиации.

Фото: oldcarland.com.ua

Традиционно неизменными останутся неповторимая атмосфера среди самолетов и хромированных старинных автомобилей, многообразие моделей различных годов выпуска и зрелищные мероприятия. Можно будет увидеть самые редкие машины в Украине и свежие работы мастерских по восстановлению эксклюзивной техники. Ожидаем раритетные британские и итальянские автомобили.

Фото: oldcarland.com.ua

А также - изысканный советский фаэтон, который существует единственным в мире. В рамках мероприятия отметят нынешних юбиляров - ЗАЗ-965 и ВАЗ-2101. Для любителей скоростных моделей мы готовим "горячую экспозицию" суперкаров и желанных автомобилей поколения 90-х.

Фото: oldcarland.com.ua

На "Ретрослете" будет все для насыщенного и неповторимого семейного отдыха - уникальные локации для фотосъемки и море впечатлений для детей. Чтобы попасть на мероприятие, стоит приобрести музейный билет на кассе при входе. Он стоит 100 грн.

Фото: oldcarland.com.ua