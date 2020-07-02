Около $500 000: в Украине обнаружили редкий автомобиль

В Украине обнаружили один из наиболее редких современных суперкаров – McLaren 720S Spider. Автомобиль считается даже более экзотичным, чем Ferrari и Lamborghini.

Уникальный McLaren 720S Spider нашли в Украине. Фото: topgir.com.ua

Как сообщает TopGir, суперкар McLaren 720S в модификации Spider со складной крышей и ценой около $500 000 – единственный в Украине.

Суперкар МакЛарен 720S получился действительно быстрым автомобилем. Дважды турбированный двигатель V8 объемом 4 л развивает 720 л.с. На разгон до 100 км/ч требуется 2,9 с, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Уникальный McLaren 720S Spider нашли в Украине. Фото: topgir.com.ua

На фото попал экземпляр в ярко-желтом цвете с жесткой черной крышей, которую можно автоматически сложить за 11 секунд.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о невероятно дорогой Lamborghini, которую растаможили в Украине за $160 000.