Около 40 угнанных авто проделали путь из Канады в Италию

В итальянском порту обнаружили несколько контейнеров, в которых находились около 40 украденных автомобилей. При этом транспортные средства прибыли из Канады.

Обнаружить машины удалось в ходе масштабной проверки, сообщает The Star. Расследование инициировали после найденной Audi Q8 – кроссовер числился в розыске, поэтому правоохранители предположили, что в порту может находиться несколько подобных автомобилей.

Около четырех десятков BMW, Lexus, Mercede-Benz и Land Rover были украдены в Канаде, но продать дорогие машины планировали в Турции и Ливии. Вообще перепродажа украденных транспортных средств – заведомо малоперспективное занятие.

В любом случае, безопаснее сбывать такие автомобили за рубежом. Тем не менее, машины все равно числятся в розыске, поэтому трудно предположить, на что вообще рассчитывали преступники. С другой стороны, до поступления в итальянский порт все эти БМВ и Мерседесы наверняка перепродавались несколько раз с фальшивыми документами.

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Но полиция все же обнаружила украденные транспортные средства. Все они вернулись в Канаду, где теперь необходимо найти законных владельцев автомобилей. При этом в полиции сообщили, что находка оказалась лишь частью партии из сотни машин, которые уже удалось найти.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о преступной группировке, которая украла 46 автомобилей – ворами оказались дети.