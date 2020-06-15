"Ока" против шлагбаума: автомобиль разбился дважды. Видео

Стас Сидилев Новости 10:46, 15.06.2020 Обновлено: 11:21, 15.06.2020

Забавное ДТП попало на камеру видеонаблюдения. Компактный автомобиль "Ока" дважды врезался в один и тот же шлагбаум. Трудно сказать, почему водитель не заметил препятствие.

На машине российские регистрационные номера, но в каком регионе произошло необычное ДТП, точно неизвестно. В ролике хорошо видно, что водитель остановился перед шлагбаумом, чтобы дождаться его открытия. Но после этого автомобилист начал движение слишком рано, когда путь еще не был полностью свободен.

"Ока" врезалась в шлагбаум два раза
Скриншот видео

Результат – разбитое ветровое стекло. Интересно, что водитель отъехал назад и решил попробовать заново. Но происшествие полностью повторилось – опять не полностью открытый шлагбаум и удар в стекло в том же месте.

Напомним, ранее OBOZREVATEL показывал забавное ДТП с участием двух одинаковых Lamborghini. Даже цвет у машин один!

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