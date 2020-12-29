Огромный внедорожник под названием "Украина" показали на видео

Автомеханики Юрий Кордупель и Иван Коруна из города Збараж, Тернопольская область, собственноручно построили уникальный внедорожник. Машина получила название "Украина", а ее характерной чертой являются большие габариты – размером она с полноценный грузовик.

О необычной самоделке в своем сюжете на YouTube рассказал канал "Суспільне. Тернопіль". Как следует из ролика, за основу мастера взяли шасси от армейского грузовика повышенной проходимости ГАЗ-66. От этой же модели внедорожнику частично достался и кузов. При этом двигатель – дизель мощностью 150 л.с. – и руль позаимствовали у старого Mercedes-Benz (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Внедорожник передвигается с максимальной скоростью 90 км/ч Скриншот видео

Весит "Украина" больше 4,5 тонн, на борт она может принять до 7 человек. Максимальная скорость движения внедорожника составляет 90 км/ч, а вот какой расход топлива, пока неизвестно – сейчас машина проходит дорожные испытания, которые как и должны это установить.

При этом едет он по любой местности Скриншот видео

Чтобы на таком большом авто было комфортно передвигаться, его оснастили камерой заднего вида. Кроме того, "Украину" снабдили электрическими стеклоподъемниками и люком. Сзади установлена лестница на крышу, а на капоте красуется большой хромированный шильдик "Ukraine".

В салоне установлена мультимедиа с камерой заднего вида Скриншот видео

Постройка машины обошлась по цене нового компактного кроссовера Скриншот видео

На создание автомобиля ушло более 3 лет и свыше 25 тыс. долларов. По словам руководителя проекта, Юрия Кордупеля, это уже его третья самодельная машина – до этого механик собрал обычный и детский багги.

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