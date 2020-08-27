Огромный флот автомобилей ЗАЗ в Венгрии показали на ярких фото

Виталий Сазонов Новости 09:28, 27.08.2020

В соцсети Facebook опубликовали яркие фото автомобилей ЗАЗ, сделанные на дорогах Венгрии. Представленная "коллекция" впечатляет своими размахом.

Снимки разместил пользователь под ником Andor Gere в группе Zaporozhets Fan Club. На этой страничке регулярно публикуются фото автомобилей Запорожского автозавода, сделанные венгерскими фанатами марки. Периодически фанаты устраивают слеты и шоу с участием машин ЗАЗ.

Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Скриншот страницы Zaporozhets Fan Club, Facebook

На фото показаны самые разные "зазики", но больше всего представлены ЗАЗ-968 в различных модификациях. Также в подборке можно увидеть ряд ЗАЗ-965, ЗАЗ-966 и несколько ЗАЗ-1102 "Таврия".

Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook
Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook
Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook
Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook
Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook
Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook
Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook
Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook
Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook
Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook
Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook
Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook
Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook
Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook
Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook
Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook
Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook
Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook
Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook
Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook
Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook
Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook
Автомобили ЗАЗ в Венгрии, 2020 год.
Фото: Zaporozhets Fan Club, Facebook

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Венгрии нашли пару "Таврий" в идеальном состоянии, которые принадлежат одному и тому же коллекционеру.

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