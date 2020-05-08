Ограбление года: в Новой Зеландии воры угнали около 100 авто
В то время как в Новой Зеландии действует жесткий карантин на период эпидемии COVID-19, группа воров похитила 97 автомобилей у местной прокатной компании.
По информации BBC, когда большинство новозеландцев были дома, воры взломали ворота компании по прокату автомобилей Jucy в Окленде. На площадке находились сотни автомобилей с открытыми дверями и ключами внутри. Это была легкая добыча.
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В течение нескольких дней воры угнали 97 автомобилей. Большинство из них были неприметными городскими малолитражками, но часть украденных машин имели яркую фирменную окраску. По всей видимости, воры не имели четкого плана, что делать с украденными машинами.
По словам одного из инспекторов полиции, подозрения вызвало неадекватное поведение на дороге некоторых водителей, а также тот факт, что все эти машины принадлежали прокатной фирме Jucy. Необычные обстоятельства задержания нарушителей ПДД вызвали предположение о массовой краже.
В результате оперативных действий полиции за короткое время было обнаружено 85 из пропавших автомобилей, а также арестовано 29 человек. По словам руководителя компании Jucy Тима Альпа, "это был серьезный удар по бизнесу, но, к счастью, люди сплотились, чтобы помочь, а полиция смогла найти большинство автомобилей".
Как писал ранее OBOZREVATEL, в США группа подростков угнала около полусотни авто.